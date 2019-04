Arnhemse wietbazen moeten bijna 17 miljoen terugbetalen

De drie verdachten werden 10 december veroordeeld tot 6, 6 en 5 jaar cel voor het professioneel opzetten van wietkwekerijen en voor illegale handel met de opbrengst daarvan.Ze werkten vanuit een destijds legale groothandel in wietkweekspullen op industrieterrein De Beemd in Velp. De organisatie richtte kwekerijen op in Epe, Biddinghuizen, Zutphen, Oosterbeek, Arnhem, Winterswijk, Duiven, Vianen, Deventer en Wolfheze.



In totaal bestrafte de rechtbank afgelopen december 21 betrokkenen uit het zogeheten Fiorino-onderzoek. Zij kwamen uit Arnhem, Apeldoorn, Duiven, Aalten, Doetinchem, Zutphen en Laag Zuthem. Ze werden veroordeeld voor het runnen van de winkel, het bouwen van kwekerijen, het ontwerpen van installaties en schakelingen, het vervoeren of verzorgen van geld, planten en wiet. Ook werden mensen vervolgd voor het beschikbaar stellen van panden of het wegsluizen en witwassen van geld.