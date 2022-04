Arrestatie in Frankrijk voor overval waardetransport Amsterdam

De politie in Frankrijk heeft een tiende verdachte aangehouden voor de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam van een jaar geleden. Het gaat om een 36-jarige man uit Lille, meldt de politie.

Volgens de politie is de man vorige week dinsdag aangehouden door de aandacht die aan de overval is besteed in Opsporing Verzocht en het Belgische Opsporingsprogramma Faroek. Frankrijk is verzocht de verdachte over te leveren aan Nederland.

Lees ook OM: Gedode overvaller goudtransport schoot met hagelgeweer op politie

In Opsporing Verzocht was een reconstructie gemaakt van de overval bij Schöne Edelmetaal. Bij het bedrijf op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord werd een waardetransportauto van Brink’s overvallen. Daarbij schoten de overvallers in de lucht met automatische wapens. Binnen werden medewerkers van het bedrijf vastgebonden.

De daders vluchtten met een miljoenenbuit richting het nabijgelegen dorp Broek in Waterland, achtervolgd door de politie. Een 47-jarige Franse overvaller werd uiteindelijk gedood in een weiland aldaar en zes anderen werden direct aangehouden. Daarna zijn onder andere in België en Frankrijk nog meer verdachten gearresteerd.

Enkele verdachten zijn nog altijd spoorloos, net als een groot deel van de buit, zo’n 4,2 miljoen euro aan goud, platina en andere edelmetalen.

Volledig scherm Politie doet in het water in Broek in Waterland, vlak boven Amsterdam, onderzoek naar de afloop van de gewapende overval op een waardetransport. © ANP

Volledig scherm Politieonderzoek na de overval. © ANP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: