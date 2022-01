Arrestatie op A2 gebeurde na dreigende situatie rond John van den Heuvel

UPDATE/VIDEO A2 weer open na achtervol­ging en grote politieac­tie; één arrestatie

De A2 is ter hoogte van Maarssen weer helemaal open, nadat de snelweg tussen Breukelen en Maarssen in beide richtingen was afgesloten vanwege een politieactie. Na een achtervolging is een persoon aangehouden en een auto langs de kant van de weg onderzocht. Mogelijk lagen er explosieven in de auto. De Landelijke Eenheid van de politie spreekt van een ‘verdachte situatie’.

16:32