Arrestatie op A2 na dreigende situatie rond John van den Heuvel

Van den Heuvel zat in een gepantserd politievoertuig op de snelweg toen er een verdachte situatie ontstond. ,,Het leek alsof hij werd achtervolgd, dus is er alarm geslagen”, zegt een politiebron. ,,Dienst Speciale Interventies heeft een Audi van de weg gehaald.” Één persoon is aangehouden. Volgens een andere politiebron is de arrestant iemand met criminele antecedenten op zijn naam. Naast de snelle Audi RS3 die van de weg is gehaald, zouden ook motoren op de snelweg zijn gezien, die met hoge snelheid zijn weggereden.

,,Het klopt dat er vanmiddag rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen”, reageert Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel desgevraagd. ,,De politie doet onderzoek naar het incident en ik heb het volste vertrouwen dat dit op een juiste wijze gebeurt.”

De Landelijke Eenheid van de politie spreekt over een verdachte situatie: ,,Bij het incident vanmiddag op de A2 was een auto betrokken met daarin een te beveiligen persoon (TBP). Vanwege het veiligheidsprotocol is de TBP naar de dichtstbijzijnde politielocatie gereden. De politie onderzoekt de zaak en kan er op dit moment niet inhoudelijk op ingaan.”

Extra bewaking

Volgens politiebronnen is misdaadjournalist Van den Heuvel overgebracht naar Driebergen, waar het hoofdbureau van de Landelijke Eenheid is gevestigd. ,,Dat was op dat moment de dichtstbijzijnde veilige plek.” Op dat terrein was deze middag extra bewaking aanwezig. Voor de deur stonden agenten met automatische vuurwapens en kogelwerende vesten geposteerd. Ook was er een politiehelikopter geland.

Het incident op de A2 leidde tot een verkeersinfarct. Volgens de verkeersinformatie van de ANWB bedroeg de vertraging door de file van Amsterdam naar Utrecht begin van de middag anderhalf uur. Inmiddels zijn alle rijstroken vrijgegeven.

Dreiging

Van den Heuvel wordt al langere tijd bedreigd vanwege zijn werk. In 2017 hij aangifte tegen motorclub No Surrender omdat hij werd bedreigd. Eind 2018 kon hij drie maanden niet aan de slag kon bij RTL Boulevard, waar hij duiding rondom misdaadzaken geeft. De kans dat criminelen een aanslag op hem zouden plegen werd toen reëel geacht. Ook na de moord op zijn collega Peter R. de Vries verscheen hij enige tijd niet in het programma.



In 2020 werd een 31-jarige man uit Amsterdam veroordeeld tot vier jaar celstraf vanwege bezit van een raketwerper. Volgens het OM was die raketwerper bedoeld om een aanslag te plegen op Van den Heuvel.

