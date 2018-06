Arrestaties voor dumpen radioactief schroot

Transa­via-stewardes­sen gewond door oude weersinfor­ma­tie

13:37 Drie stewardessen van Transavia blijken in 2016 botbreuken te hebben opgelopen tijdens een vlucht van Schiphol naar Palma de Mallorca. Het vliegtuig kwam onverwacht in zware turbulentie terecht omdat de piloten niet beschikten over de meest actuele weerinformatie, staat in een vandaag verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.