Arts op de ic doet verslag: ‘Hoe houden we het afscheid menselijk?’

Flinke toename sterfgeval­len door corona in verpleeg­hui­zen

17:55 Het coronavirus maakt veel meer slachtoffers in verpleeghuizen dan tot nu toe bekend was. Bijna 2000 bewoners staan geregistreerd als patiënt. Bijna de helft is ook daadwerkelijk positief getest. Ook zijn er 281 bewoners overleden. Dat meldt Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde.