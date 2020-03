Arts op de ic doet verslag: ‘Sommige patiënten houden trauma over aan ic-opname’

,,We zijn als artsen en verpleegkundigen wel wat gewend, maar dit is niet te vergelijken met een normale dag op de ic. Er liggen meer patiënten (achttien op de corona-afdeling) en het werk is intensiever. Verpleegkundigen lopen soms uren in beschermende kleding om de patiënten te verzorgen. We voelen allemaal de hoge druk en spanning.