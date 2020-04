Arts op de ic doet verslag: ‘Versoepelen van bezoekersregels is nog te vroeg’

,,Eigenlijk is dit mijn vrije dag, maar ik ben even naar het ziekenhuis gegaan. In mijn hoofd ben ik veel bezig met de toekomst van de ic. Hoe gaan we in deze coronacrisis de reguliere zorg weer opstarten? Ik heb er rustig met wat collega’s over kunnen filosoferen. Normaal, als ik de zorg voor de patiënten heb, is daar geen ruimte voor. Dan word ik steeds gestoord door mijn pieper of de telefoon.