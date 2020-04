Arts op de ic doet verslag: ‘Zonder hulp, was ze er misschien niet meer geweest’

‘Geboren worden op de sterfdag van je vader, het is verschrik­ke­lijk’

17:41 De 29-jarige vrachtwagenchauffeur die vrijdag betrokken raakte bij een dodelijk ongeluk in Amsterdam, moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. De trucker uit Alkmaar reed op de Keizersgracht over een bromfietser, die ter plekke overleed aan zijn verwondingen. Het ging om de 22-jarige Atalay, wiens vrouw enkele uren later beviel van hun eerste kind. In de omgeving van het slachtoffer is de schok nog altijd enorm.