Artsen slaan alarm om rokende kinderen

Marjo krijgt verkeerd overgemaak­te 17.000 nog niet terug: veroordeel­de Bulgaar in beroep

15:21 De tragi-komische klucht over de 17.000 euro spaargeld die Marjo Ladage uit Hellevoetsluis in 2015 per ongeluk overmaakte naar het rekeningnummer van een wildvreemde, gaat door. De Bulgaarse man die het geld inpikte en twee weken geleden werd veroordeeld, gaat in hoger beroep. Daardoor krijgt Ladage haar geld na vier jaar nóg niet terug.