Asbest gevonden in speelpark bij basisschool De Wijngaard

Twee inzitten­den vliegtuig­je overleden na botsing boven Willemstad, ander toestel veilig geland

13:27 WILLEMSTAD - Bij een ongeval met twee vliegtuigen in Willemstad is een vliegtuig neergestort. In het toestel zaten twee personen. Zij zijn allebei overleden, zo meldt de Veiligheidsregio. Het andere toestel is veilig geland. Beide toestellen waren opgestegen van Breda Airport.