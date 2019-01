Asbest vrijgekomen bij winkelbrand in Winschoten

Er waren geen gewonden, wel is er asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om in kaart te brengen waar de asbestdeeltjes zijn terechtgekomen. Een deel van het pand is ingestort. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het pand staat in de Langestraat, de winkelstraat van Winschoten. Die is enige tijd afgezet geweest.