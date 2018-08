Asielkinderen Lili (12) en Howick (13) moeten op 8 september het land uit

Vertrekken­de vluchten Schiphol weer op schema

27 augustus De nationale luchthaven Schiphol kampt opnieuw met problemen. Er is een technische storing bij de luchtverkeersleiding. Daardoor waren er problemen voor inkomend en uitgaand vliegverkeer. Vertrekkende vluchten kunnen inmiddels weer probleemloos de lucht in. Het probleem zit in het back-upcommunicatiesysteem in de verkeerstorens.