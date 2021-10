Asielopvang wéér in crisis na waarschuwingen COA: ‘Gemeenten voelden de urgentie niet’

In aanmeldcentrum Ter Apel moesten nieuw aangekomen asielzoekers deze week de nacht doorbrengen op stoelen omdat alle bedden bezet waren. Ondertussen bellen COA-medewerkers stad en land af of hotels nog bedden over hebben voor de komende weken. En schiet Defensie te hulp door weer een kazerne beschikbaar te stellen als noodopvang.