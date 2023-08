Asielzoekers niet welkom in sportcentrum bij komst van omstreden azc Oldebroek

Noah (11) viel van de schommel, voor de ogen van haar 5-jarige broertje: ‘Ik hield van dat lieve meisje’

Haar vriendin moest ’s avonds om half tien thuiskomen, maar Noah mocht nog even buitenspelen. Wat gaf het, het was immers zomervakantie. Het 11-jarige meisje maakte minuten later een fatale val. ,,Hoe had ik dit kunnen voorkomen?”