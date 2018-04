'Astrid Holleeder heeft niets geregisseerd'

Holleeder 'bemoeide' zich vanaf het begin met de miljoenen die Den Hartog had geërfd van haar man Sam Klepper die in oktober 2000 was geliquideerd. ,,In het begin was ik daar eerlijk gezegd wel blij mee, dat iemand dat deed. Maar u hebt het vaker gelezen: op een gegeven moment beschouwt hij al het geld als zíjn geld.”



Holleeder zegt 'miljoenen' aan Den Hartog in bewaring te hebben gegeven. ,,Ongetwijfeld zal ik wat hebben gekregen, maar miljoenenbedragen, nee. Ook geen toelage van 6000 euro per maand.” Volgens Den Hartog ging het om 'iets van 25.000 euro'. Ze gaf hem juist miljoenen 'voor de beveiliging van Mieremet', 'voor kogelwerend glas'. ,,Ik weet dat het kogelwerende glas heel duur was. Dat weet ik van hem."



Den Hartog gaf de miljoenen makkelijk weg. ,,Het was geld van Sam en John. Dat het allemaal onzin was waarvoor ze al die miljoenen had betaald, gleed volgens Den Hartog makkelijk van haar af.



Ook zegt ze dat Holleeder altijd zijn geld telde. ,,Als-ie wakker werd, telde hij altijd zijn geld. Hij was altijd bang dat het gepikt werd.”