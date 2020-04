Atalay (22) verongelukte paar uur vóór geboorte van zijn zoon

„Iedereen in Turkije zat te wachten wanneer ze een telefoontje zouden krijgen dat het kindje was geboren. Nu moesten we bellen en vertellen dat Atalay dood was”, vertelt Murat, de broer van de eveneens 22-jarige Rojda, tegen AT5.

Drama

Rojda is vrijdagavond in het OLVG West bevallen, maar wat een onvergetelijke dag moest worden, eindigde volgens de televisiezender in een vreselijk drama. „Werkelijk iedereen was aan het huilen in het ziekenhuis”, vertelt Murat. „We staan nog te shaken, we zijn zo verdrietig.”

De vrachtwagenchauffeur heeft ondertussen contact gezocht met de nabestaanden van Atalay. „Hij is er natuurlijk ook kapot van, hij gaat ’s ochtends ook niet het huis uit met het idee om iemand dood te rijden. En ik heb begrepen dat de vrouw van de vrachtwagenchauffeur ook zwanger is.”