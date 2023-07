Augustus begint koel, maar later in de maand kans op warm en zonnig weer

reconstructie Als de eerste springers zwaarge­wond uit het water komen wordt duidelijk: dat schip is te hoog

Ze zitten als ratten in de val. Met de minuut ontstaat er meer rook en wordt het heter aan boord van het brandende vrachtschip Fremantle Highway. In overleg met de kustwacht besluit de kapitein dat zijn crew van boord mag springen. Dat besluit heeft fatale gevolgen. ,,Het is te hoog. Er zijn te veel gewonden.” Dit was de scheepsramp van minuut tot minuut.