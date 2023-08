Autistische stalker zocht Expeditie Robinson-deelnemer Annemiek thuis op en bedreigde Sterrin met de dood

Tot in detail beschreef Hagenaar Pieter C. (26) in mei 2022 aan Sterrin hoe hij haar dood zou maken. Om het af te maken stuurde hij een Google-kaart mee waarop hij de exacte locatie van haar huisje in de bergen van Spanje aangeeft. Officieel was er geen adres van bekend, maar na een speurtocht had C. toch de juiste plek weten te vinden.

Het jaagde de ecoloog, auteur tv-presentatrice (De Grote Reptielenshow) en deelnemer van Expeditie Robinson 2021 en 2022 enorme angst aan. En die is nog niet weg. Ze slaapt — als ze al slaapt — met een mes onder haar kussen en haar honden zijn niet langer voor de gezelligheid.

Ook Annemiek kreeg Pieter C. achter zich aan. In november 2021 reisde hij af naar de boerderij van Annemiek en haar ouders. In dat jaar was ze op tv te zien als deelnemer van Expeditie Robinson. Een jaar eerder was ze een van de populairste deelnemers van Boer zoekt Vrouw.

Valse voorwendselen

Onder valse voorwendselen dat hij wel eens koeien wilde zien, bracht hij de Drentse een bezoek. Pas aan het einde van zijn bezoek vertelde hij dat hij speciaal voor de jonge boerin was gekomen, en bleef net zo lang hangen tot hem verzocht werd weg te gaan. Hij maakte ongevraagd nog een filmpje van het huis van de Drentse boerin, daarna stuurde hij haar talloze berichten via Instagram.

Toen ze hem blokkeerde hield hij niet op, maar spamde Annemieks vrienden met berichten en vroeg ze foto’s van haar naar hem te sturen. Ook voor Annemiek was de situatie zo bedreigend dat ze, toen ze hem ontwaarde bij de opnames van de finaleshow van Expeditie Robinson in mei 2021, ogenblikkelijk naar binnen vluchtte. Daarna deed ze aangifte.

Ik voelde me daar verwant mee. Ik vatte genegen­heid op voor alle spelers

Bij de stalking speelde het autisme van Pieter C. een grote rol. Door de stoornis kunnen mensen sterke fascinaties voor een onderwerp opvatten. Bij Pieter werd dat op dat moment Expeditie Robinson. ,,Ik voelde me daar verwant mee. Ik vatte genegenheid op voor alle spelers.”



Toen beide vrouwen niets meer van hem wilden weten, werd hij boos, waarna hij de doodsbedreiging naar Sterrin tikte. Hij had totaal niet in de gaten welke impact dat had op de twee vrouwen. Ook daarin speelde volgens een psycholoog die hem onderzocht zijn autisme een rol. Zich inleven in andermans gevoelens is voor sommige autistische personen heel moeilijk. ,,Het was ook nooit de bedoeling om ze bang te maken. Ik voelde me buitengesloten”, zei hij vrijdagmorgen in de rechtbank. Hij betuigde daarbij telkens zijn spijt.

Oud-klasgenoot

Het Openbaar Ministerie eiste tegen hem een werkstraf van 240 uur. Die was enkel voor de stalking en bedreiging van Sterrin, en nog een derde oud klasgenoot uit Alphen aan den Rijn. Dat zou vier jaar hebben geduurd. Bij de aangifte gaf Annemiek Koekoek aan dat het wat haar betreft genoeg was als de belaging zou stoppen. Tijdens de zitting vrijdagmorgen liet de aanklager de officiële beschuldiging die over haar ging, dan ook vallen.

Volgens de advocaat van C. was er in het geval van Sterrin van stalking geen sprake, maar stelde hij vooral vragen. Datzelfde geldt voor de belaging van zijn oud-klasgenoot. In beide gevallen bleef zijn toon volgens de advocaat netjes. De doodsbedreigingen die hij behalve naar Sterrin ook naar de oud-klasgenoot stuurde, zijn door hem niet weerlegd.

