Auto botst op rijdende trein bij onbewaakte spoorwegovergang: één dode

De eerste zomerse dag van dit jaar is een feit: 25 graden in Eindhoven

20:20 De eerste zomerse dag van 2018 is een feit: om 16.00 uur werd in het zuiden van het land een temperatuur van 25 graden gemeten: 25,1 graden in Eindhoven om precies te zijn. Even later steeg het kwik in Eindhoven nog tot 25,4 graden. En het wordt alleen maar mooier. Morgen krijgen we zelfs de warmste 19 april sinds 1901 voorgeschoteld.