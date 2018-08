Auto rijdt opzettelijk gemeentehuis Lingewaard in, bestuurder komt om

Het gemeentehuis van Lingewaard heeft een lang pad dat leidt naar de hoofdingang waar auto's normaal niet rijden. Voor dat pad en een zijpad staan paaltjes.



De brandweer heeft de brandende auto geblust en had het vuur rond 03.00 uur onder controle. Het voertuig staat nog in de hal van het gemeentehuis. Vanwege de enorme schade aan het pand gaat het gemeentehuis vandaag niet open voor publiek. De brandweer probeert om zo snel mogelijk alle rook uit het gebouw te krijgen, om de schade te beperken.



De gemeente richt vanwege de grote schade aan het pand een tijdelijk kantoor in. Dat komt in het naastgelegen kasteel De Kinkelenburg, dat vroeger ook dienst heeft gedaan als raadhuis. Bij de gemeente werken zo'n 350 mensen.



Volgens Schuurmans zijn er servers aangetast die opnieuw moeten worden opgestart, er is geen stroom en roet- en waterschade. ,,We doen ons best om de dienstverlening aan de Lingewaarders zo snel mogelijk weer op gang te krijgen."