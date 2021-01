Auto van karpervisser Bas (28) verwoest: ‘Mensen willen niet dat je in hun water vist’

Baks was dinsdagavond aan het vissen in Olst en dat deelde hij met zijn bijna 23.000 volgers op Instagram. Hij is karpervisser en neemt zijn volgers mee op zijn visavonturen. ,,Ik zat daar in de tent, totdat ik rond half tien ineens een enorme knal achter me hoorde. Ik stond op en toen zag ik dat mijn auto in de fik stond.”