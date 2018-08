Autodieven stelen drie kostbare oldtimers tegelijk bij verzamelaar

Een verzamelaar van Mercedes-Benz klassiekers in Bussum is bestolen van drie wagens tegelijk. Dieven ontvreemdden de oldtimers uit 1956, 1967 en 1971 uit een loods. Voor eigenaar Frits Westerveld komt de diefstal op een wel heel ongelegen moment: hij stopt eind deze maand met zijn autobedrijf.

De drie oldtimers verdwenen maandagnacht uit een loods in de Bussummer Albrechtlaan. De dieven verschaften zich met geweld toegang tot de opslagruimte. ,,Er zijn sporen van braak aangetroffen", zegt Westerveld tegen deze krant. Hij wil niet al te veel kwijt over de diefstal. ,,Ik heb aangifte gedaan en wacht het politieonderzoek af."

De verzamelaar laat in het midden of omwonenden iets gehoord of gezien hebben en of de loods was voorzien van een alarminstallatie. ,,De buren wonen op vijf meter afstand. Er zijn beelden van bewakingscamera's."

Privédetective

Privédetective John Vullers weet al meer. Hij is de compagnon van Neerlands bekendste speurneus Ben Zuidema. Hun recherchebureau is gespecialiseerd in de diefstal van onder meer oldtimers en helpt zoeken naar de dader(s).

,,In de nacht van de diefstal zijn ergens in Nederland de inzittenden gecontroleerd van een auto met verdachte inhoud. Daarbij is mogelijk dna-materiaal afgenomen. De gestolen rode Mercedes-Benz 350 SL (zie hieronder) is maandag omstreeks 06.20 uur gesignaleerd op de A9 (Amstelveen-Alkmaar) in de buurt van Schiphol. Een van de andere oldtimers zou zijn gezien op een snelweg in de richting van het oosten van Nederland."

Soortgelijke zaak

Vullers bestempelt de diefstal als 'een bizarre zaak'. ,,Om drie wagens tegelijk te stelen moet je niet alleen met meerdere personen zijn maar moet de diefstal ook goed voorbereid zijn. Het kan niet anders dan dat dit een vooropgezet spel is."

De diefstal van de drie oldtimers doet de privédetective denken aan een zaak van vorig jaar. Toen vond hij zeven gestolen oldtimers terug in loodsen in Kootwijkerbroek en Stroe. De wagens werden gestolen door een dievenbende die volgens hem in heel Nederland opereert. Ze kregen hulp van handlangers uit het autowereldje. ,,Jonge gasten die zich onder het mom van 'garagehouder' bezighouden met legale en illegale zaken. Zij werken als heler."

GPS-tracker

Vullers kwam de gestolen klassiekers - een Jaguar E-type, een rode Porsche 911, een Ford Thunderbird, een Pontiac, een Mercedes en een Chevrolet Caprice en een Ferrari 360 Modena F1 - op het spoor dankzij het bekijken van camerabeelden en een advertentie op een Duitse autoverkoopsite. De verkoper bleek via meerdere websites auto's te koop aan te bieden.

De privédetective stuurde er een nepkoper op af die een gps-tracker onder de Ferrari plaatste. Het signaal leidde naar de loods in Kootwijkerbroek, waar Vullers de kostbare wagens zag staan.

Ruim twee ton

De drie in Bussum gestolen oldtimers zijn volgens hem ruim twee ton waard. ,,De Mercedes 190 SL uit 1956 zo'n 1,5 ton, de andere twee elk tussen de 30.000 en 50.000 euro." In tegenstelling tot nieuwe wagens die verdwijnen, wordt aan gestolen klassiekers niet of nauwelijks gesleuteld, zegt Vullers. ,,Een oldtimer heeft een bepaalde waarde. Die daalt als je er iets aan verandert. Daarom wordt vaak alleen het chassisnummer veranderd."

Dat 'omkatten' bemoeilijkt het speurwerk van de politie. Die gaf in 2014 meer foto's vrij van zeven omgekatte oldtimers die waren aangetroffen in loodsen in Limburg in de hoop zo de eigenaars te vinden.