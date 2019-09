Automobilist rijdt door na doodrijden voetganger in Utrecht, politie zoekt getuigen

Hoe een ‘gewone’ moordzaak uit Deventer zo spraakma­kend kon worden

8:40 Op gruwelijke wijze wordt weduwe Jacqueline Wittenberg (60) op 23 september 1999 in Deventer vermoord. Hoewel fiscaal jurist Ernest Louwes twaalf jaar cel krijgt, blijft twijfel de zaak domineren. In deze podcast doet het onderzoeksteam van toen voor het eerst een boekje open over een van de meest spraakmakende moordonderzoeken van Nederland. ,,Er zijn fouten gemaakt. We zouden het nu heel anders hebben aangepakt.’’