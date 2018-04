Automobilist rijdt in op agent in Zwolle

Advocaten vechten gebruik gekraakte data Ennetcom in grote drugszaak aan

19:07 De advocaten van drie verdachten in een grote drugszaak gaan het gebruik van de zogenoemde Ennetcom-data als bewijs in de rechtszaal opnieuw aanvechten. Dit bleek vandaag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam. De Ennetcom-data bestaan uit honderdduizenden gecodeerde e-mails en berichten, waarvan experts de beveiliging wisten te kraken.