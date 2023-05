Autoverkeer binnenstad Amsterdam enige tijd muurvast door demonstratie taxichauffeurs

Er was veel politie en er was een takelwagen in de binnenstad van Amsterdam aanwezig. Agenten ter plaatse zeiden van niks te weten en meldden dat de demonstratie niet aangekondigd was. De burgemeester ontbond de demonstratie wegens de verkeersveiligheid in de stad. Inmiddels is het op de plek van de blokkades weer rustig, aldus de politie.