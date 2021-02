Avondklok? Politie maakt uitzondering na ontroerend briefje van Frank (41)

Dit zijn de beste treinstati­ons van 2020: check hier jouw stad of dorp

10 februari Reizigers oordelen steeds tevredener over de treinstations in hun stad of regio. Dat blijkt uit de nieuwe Stationsbelevingsmonitor 2020 van ProRail en NS, waarvoor 70.000 reizigers zijn geënquêteerd. Best gewaardeerde station blijft het Limburgse Klimmen-Ransdaal, beste grote station Arnhem CS.