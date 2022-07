‘Baanbrekend’ besluit: Leger des Heils vindt homoseksualiteit niet langer een zonde

‘Wij onderkennen en tonen eerbied voor de fundamentele waarde en waardigheid van elk individu. Wij bevestigen het recht van alle mensen op aanvaarding, respect en inclusiviteit ongeacht leeftijd, etniciteit, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, status en mogelijkheden.’



Op zichzelf is het geen opzienbarende tekst, maar in combinatie met de afzender wel degelijk. Sterker nog: dan is het een statement met historische waarde. Het kerkgenootschap achter het Leger des Heils rekent met deze verklaring af met vele decennia discussie over de positie van lhbti+-ers binnen haar gemeenschap. De verklaring is onlangs onder leden verspreid, samen met een toelichtende brief.