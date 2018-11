Baas Dikke Van Dale boycot verkiezingen vanwege spelfout

Eis: 20 jaar voor doodslag en verkrach­ting Milica van Doorn

14:53 Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van 20 jaar voor het doden en verkrachten van de toen 19-jarige Milica van Doorn in 1992. Het OM stelt dat de 48-jarige Hüseyin A. verantwoordelijk is voor het doorsnijden van de hals en het seksueel misbruik van de jonge vrouw. Zijn dna werd aangetroffen op het lichaam van de vermoorde Milica. Twintig jaar is de maximale strafeis in deze zaak omdat de regels uit 1992 gelden.