Baby Robin werd in Diemen doodgebeten door de herdershond van zijn opa en oma

Herdershond Storm beet in 2019 in Diemen de 8 maanden oude kleinzoon van zijn baasjes dood. Was het een ongeluk, of valt de opa en oma iets te verwijten? Vrijdag buigt de rechter zich over de vraag of zij verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de dood van de baby.