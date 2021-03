Baby van paar maanden oud overleden in Zeeuws dorpje, politie spreekt van ongeval

Eerste zomerse dag in aantocht, politie gaat bekeuren bij drukte in parken

12:38 Was het gisteren de warmste 30 maart ooit, vandaag zou het wel eens de eerste zomerse dag van het jaar kunnen worden. Dat is bijzonder vroeg, weten de meteorologen van Weerplaza, en het zou voor het eerst zijn in ruim vijftig jaar. Daarna moet de trui weer aan: donderdag koelt het al flink af, vrijdag komen we waarschijnlijk niet boven de 10 graden uit.