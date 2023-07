Badmeester Hans redde dit jaar al zes kinderen: ‘Twee zwemdiploma’s, maar kon niet met hoofd boven water blijven’

Update NS en ProRail inspecte­ren het spoor op stormscha­de: ‘Het kan nog lang duren voordat treinen weer rijden’

Het kan nog tot ver in de avond duren voordat treinen in Noord-Nederland weer volledig rijden, zeggen ProRail en NS. De railbeheerder is vanmiddag gestart met een uitgebreide spoorcheck, waarbij gekeken wordt naar eventuele bomen en bladeren op de rails. Duidelijk is dat er omvangrijke schade is.