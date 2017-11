Badr Hari is al uit de gevangenis, maar wel met enkelband

Vader en zoon ontkennen in zaak dodelijke straatrace

12:57 De vader en zoon die worden verdacht van een straatrace met dodelijke afloop in Loosdrecht, ontkennen dat ze aan het racen waren en dat ze destijds veel te hard hebben gereden. In de rechtbank in Lelystad stelde de verdachte vader vandaag wel te hard te hebben gereden, maar niet de circa 167 km/u die aan hem wordt toegeschreven na onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De 53-jarige vader had te veel gedronken om te mogen rijden, zijn zoon was daar van op de hoogte.