Badr T. (21) met strafblad van 17 kantjes weet niets van WhatsApp-fraude van 25.000 euro

amsterdam Echtgenote rouwt om doodgescho­ten Roudile: ‘Nu ben ik 27 en weduwe’

13:02 De 29-jarige Roudile Paquay die in Amsterdam voor de ogen van zijn vrienden werd doodgeschoten, had helemaal niets met de daders te maken. Paquay was onschuldig en wilde alleen maar een kameraad in nood helpen, meldt de politie op basis van onderzoek. Zijn vrouw, met wie hij sinds drie jaar getrouwd was, is door de gebeurtenissen op Valentijnsdag hevig getraumatiseerd. ,,Nu ben ik 27 en weduwe.”