Bajes voelt even als thuis in de familiekamer van de gevangenis in Zutphen

De mannen die in Zutphen zijn opgesloten, zo’n 225 in totaal, konden voorheen alleen bezoek krijgen in ‘de slang’. De bezoekersruimte dankt haar naam aan de vorm. Gevangenen komen er door de ene deur binnen, het bezoek door de andere. Er is geen echt contact mogelijk. Tussen de gedetineerden en hun bezoek zit een hoge, doorzichtige plastic wand.



,,Voor een kind is het normale bezoekuur in de zaal met veertig andere grote mannen met tatoeages en al het personeel enorm indrukwekkend. Er is dan amper echt contact’’, zegt Berné, leidinggevende en afdelingshoofd in de Zutphense gevangenis.