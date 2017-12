Bakkerij Klootwijk wint 25ste AD Oliebollentest

Na jaren zwoegen wint Bakkerij Klootwijk de 25ste editie van de AD Oliebollentest. Leon Klootwijk: ,,Dit is waanzinnig.'' De uitreiking vond vanochtend plaats in de winkel in winkelcentrum Alexandrium.

Reken maar dat het even flink donderde bij de Rotterdamse bakkerij Klootwijk, zeven jaar geleden. Het was alsof hij een klap in zijn gezicht kreeg, blikt Aad Klootwijk (68) terug. De kritiek die de AD Oliebollentest in 2010 gaf, was dan ook niet mals. ‘Klef, taai, vieze nasmaak van te veel citroen? Een bol zoals je hem niet wilt hebben’, luidde het harde oordeel van het testpanel.

Oliebollentest 2017

Morgen verschijnt de 25ste oliebollentest in de krant en op deze website. In deze lijst staan de 75 beste bollen van het land. Pijnlijk, heel pijnlijk voor het bakkerijbedrijf, waarvoor Aads ouders Pleun en Truus begin jaren 50 de basis legden aan de Dordtsestraatweg. Maar die sneer was wel een wake-upcall. Het roer ging om, vertelt zoon Leon (44), de huidige directeur/eigenaar van het Rotterdamse bakkersbedrijf, dat 26 bakkerswinkels en 125 personeelsleden telt. ,,We hebben gezegd: ‘Dit kan niet meer’.''

Topbol

Volledig scherm Het moest beter met de bol. Maar hoe? De krant gaf het familiebedrijf in de test het advies een goede adviseur in te huren. Dat bleek niet nodig. De expertise liep rond binnen de muren van de bakkerij in de persoon van bakker Werner Lodewijk (45). Hij kreeg na het debacle letterlijk en figuurlijk volop de ruimte van zijn baas om te experimenteren. Begeesterd wierp hij zich op de taak om de allerbeste ingrediënten te vinden en de beste bakmethode te ontwikkelen voor een topbol.



Het werd een soort hobby voor Lodewijk, vertelt hij. En een obsessie. Honderden dozen rozijnen en krenten liet hij bezorgen. Tientallen kistjes bijzondere appeltjes werden bij boomgaarden opgespoord. Urenlang stond hij te bakken. Hij noteerde alles, zodat telkens duidelijk was hoe elk baksel tot stand kwam. Lodewijk: ,,Allemaal heel gestructureerd; alles om het perfecte plaatje te krijgen.''



Volmaakte bol

Het gezwoeg wierp zijn vruchten af. Twee jaar later bereikte Klootwijk de top 20, een jaar later stootte de oliebol naar nummer 2 in de lijst. Na een lichte terugval in 2014 en 2015, kwam Klootwijk vorig jaar terug in de top met een derde plaats. Inmiddels had collega Jan Verwijs (35) zich aangesloten bij de speurtocht naar de perfecte bol. Zij aan zij werkten Verwijs en Lodewijk zich vanaf de zomervakantie tot het begin van de Oliebollentest in november in het zweet op hun zoektocht naar de volmaakte oliebol.

Volledig scherm Het resultaat: een jaar lang mag Bakkerij Klootwijk zich winnaar van de AD Oliebollentest 2017 noemen, met louter complimenten voor de smaak, geweldige vulling en fantastische krokante korst. De beste tien oliebollenbakkers zijn in totaal drie keer beoordeeld. ,,Onze doelstelling was nummer 1 worden’’, vertelt bakker Jan Verwijs. Hij toont op zijn mobiele telefoon de WhatsAppgroep met de optimistische naam ‘NR1 AD 2017’. Hij grijnst. ,,Die hebben we aangemaakt in januari van dit jaar.'' Het bleef spannend tot het einde, want de toppers scoorden allemaal hoge punten: de uitslagen lagen duizendsten van een punt van elkaar.

Feest

Leon Klootwijk zegt vooral blij te zijn voor vader Aad, die van het ‘Project Oliebol’ een prioriteit had gemaakt binnen de bakkerij. ,,Echt tof. Dit is de bekroning en beloning voor de inspanningen van Werner en Jan. De oliebollen zijn op een objectieve manier beoordeeld. En dat er dan zo’n uitslag uitkomt… waanzinnig.'' Het wordt een gezellig drukke jaarwisseling voor iedereen bij Klootwijk, vermoedt de directeur. ,,In alle 26 filialen en bij de bakkerij aan de Vlierbaan vieren we de komende dagen feest.''

De vlag kan ook uit de nummer 2 en 3: Meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse, die vorig jaar de eerste plaats pakte, en bakker Ivo Vliegendehond uit Wolvega. Beide bakkers draaien al jaren mee in de top. Vliegendehond is apetrots. ,,We gaan dit vieren met al onze klanten.''