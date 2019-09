Baksteen door ruit bij journalist Chris Klomp: ‘Laffe actie’

,,Er is iemand boos denk ik”, reageert Klomp in eerste instantie nuchter. Toch geeft hij toe dat het wel vrij intimiderend is ,,Zeker met dat briefje erbij. Die mensen hebben helemaal moeite gedaan om mijn adres te achterhalen, want zo makkelijk is dat niet bij mij. En ze hebben een briefje geschreven.”



De verslaggever voor deze krant is onderweg naar het politiebureau om aangifte te doen. ,,De politie wilde eerst niet komen. Maar toen vond ik dat briefje en belde ik 112 en kwamen ze meteen. Ze zeiden dat ik meteen had moeten bellen, want dan hadden ze de daders aan de kant kunnen zetten hier in de wijk. Zoveel mensen zijn er niet op straat.” De Amsterdammer gelooft daar niet in: ,,Ja, dat zal allemaal wel.”



Agenten vroegen hem ook in welke hoek hij het zoekt. ,,Ik heb een paar berichten die ik via Facebook heb ontvangen voorgelezen en kreeg te horen dat ik daar aangifte van had moeten doen. ‘Nou meneer', zei ik, ‘er liggen er nog vijf, waaronder twee op jullie bureau’.”



De journalist wordt vaker bedreigd, maar nog niet eerder thuis. Vooral via Twitter, waar Klomp erg actief op is, ontvangt hij veel haat- en dreigberichten.