Balen voor de vissen: droogte houdt onze hermetische delta nog even dicht

Dat geldt niet voor iedereen. Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven, boeren en vissers zitten er niet op te wachten dat het Haringvliet zouter wordt. Bijna drie decennia is daar over onderhandeld. Natuurorganisaties en biologen zouden de sluizen liefst wagenwijd opengooien, zodat eb en vloed terugkeren en het nu nogal oninteressante zoetwatermeer brak wordt. In 2004 werd het polderbesluit genomen om de sluizen in 2008 op een kiertje te zetten. Dat werd nog eens twee jaar uitgesteld en toen op het laatste nippertje afgeblazen vanwege de hoge kosten en schade die het zoute water aan de landbouw zou toebrengen.



Onder internationale druk zwichtte het kabinet een jaar later alsnog. Landen langs de Rijn hebben afgelopen jaren voor 600 miljoen euro maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en de rivier weer aantrekkelijk te maken voor trekvissen als zalm die leven op zee en stroomopwaarts paaien. Maar dat heeft allemaal weinig zin zo lang die in Nederland hun neus stoten tegen een dam. De enige open verbinding met zee die onze hermetische Deltawerken nu hebben - de Nieuwe Waterweg - is namelijk te smal en drukbevaren, zegt boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten. ,,Die is totaal ongeschikt voor trekvissen, want er zijn geen rustige plekjes die ze nodig hebben om te wennen aan zoet of zout.''