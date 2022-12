Bart Vreugdenhil wil werelduurrecord schaatsen op natuurijs uit 1928 verbeteren

De Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) heeft maar weinig nodig voor een dun laagje ijs. Dankzij de goed geïsoleerde asfalt ondergrond en een uniek sproeisysteem, kan er in één nacht al een ijsvloer worden gecreëerd. Daardoor kon er op 3 april van dit jaar ook worden geschaatst. Er lag toen 4 millimeter natuurijs. Op 20 november was het opnieuw raak. De ijsdikte bedroeg na één nacht matige vorst 12 millimeter .

Voor de komende nacht wordt vijf graden vorst verwacht. ,,We hopen op 7 millimeter ijs’’, zegt Spijkstra. ,,Het komt bijna altijd goed. We baseren ons op informatie van vier verschillende weerstations in binnen- en buitenland.” Desondanks houdt de ijsvereniging een slag om de arm. ,,Het evenement gaat alleen door als onze vrijwilligers komende nacht voldoende ijs weten te maken.”

De verwachting is volgens Spijkstra dat Bart Vreugdenhil van marathon- en beloftenschaatsteam Skits ‘Port of Amsterdam’ in een uur op natuurijs ettelijke kilometers meer kan afleggen dan de 32,970 kilometer die de Fransman Leon Quaglia in 1928 in Chamonix haalde. Wellicht kan hij zelfs het laatste record op kunstijs buiten een ijshal van Jan Kooijman (38,558 kilometer) verbeteren.