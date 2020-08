Bas (24) werd om horloge doodgeschoten: ‘Schutter raakte hem tweemaal, keek en liep koelbloedig weg’

Volgens getuigen van het dodelijke schietincident, dat zaterdag plaatsvond omstreeks 16.25 uur aan de Nieuwe Meer in park de Oeverlanden, werd Bas geraakt door vijf kogels. Dit nadat hij iets had gezegd tegen iemand die een duur horloge zou hebben willen stelen. De beste vriend van het slachtoffer nuanceert dat verhaal. ,,De schutter vuurde drie keer. De eerste kogel miste Bas en raakte bijna de voet van een vriend. De tweede kogel boorde zich in het bovenbeen van Bas, de derde in zijn long. Die kogel kwam via de luchtpijp in zijn hartslagader. Daardoor stikte hij in zijn eigen bloed.’’