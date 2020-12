Bas van Toor (85) over het leven: ‘Bestel de bloemen maar af, ik ben nog niet dood’

bekende van politie Aldi na mondkapjes­rel met woeste amateur­vlog­ger: 'Onze medewerker is de dupe van deze video’

17 december Een minderjarige medewerker van de Aldi in Groningen is op een agressieve, dreigende toon aangesproken door een volwassen man die weigerde een mondkapje te dragen. Beelden van de actie staan op internet en worden massaal bekeken. De politie meldde in eerste instantie dat de bedreiging in scène was gezet en dat de medewerker op de hoogte was van de actie, maar dat ontkent de Aldi. ,,We betreuren het dat onze medewerker de dupe is geworden van deze video.”