'Baudet discrimineert op basis van geloof, geslacht, geaardheid en ras'

Hardnekkige piemel verschijnt weer op brug in Vriezenveen

9 februari Het is zonder twijfel een van de meest opmerkelijke brugversieringen in Twente; de zes meter grote piemel op de brug over het kanaal in Vriezenveen. De provincie dacht dat het de twee jaar oude creatie verwijderd had, maar door slijtage aan het wegdek keert deze nu weer terug.