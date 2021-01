Bazin zorgboerderij beschuldigd van dildo-seks met cliënte: ‘Ze willen mij de grond in trappen’

Nee, ze had geen dildo-seks met een meerderjarige vrouwelijke cliënte. En nee, met een andere cliënt had ze pas seks toen die achttien jaar was geworden. Ellen R., voormalig eigenaresse van een zorgboerderij, ontkende vandaag voor de rechtbank stellig de beschuldigingen van ontucht.

Toch werd een celstraf van 2,5 jaar tegen haar geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De officier van justitie kwam met zoveel details over de seks die zij had met de twee cliënten die aan haar zorg waren toevertrouwd, dat hij niet kon geloven dat het allemaal verzonnen was. ,,Denkt u dat al die details verzonnen zijn om u dwars te zitten? Om wraak op u te nemen? Ik geloof er niets van. Daarvoor zijn de verklaringen te specifiek en te consistent.”

Paarse voorbind-dildo

De vrouwelijk cliënte, die indertijd 24 was, had aangifte gedaan van onder meer seks met een voorbind-dildo. Een paars geval, dat na wederzijds gebruik werd afgekeurd. Er werd een nieuwe besteld. Deze cliënte was al vanaf haar 18e jaar toevertrouwd aan de zorg van Ellen R., die daar maandelijks rond de 1500 euro persoonsgebonden budget voor ontving. Later zelfs 2650 euro per maand.

Aanvankelijk was de relatie heel hecht. Ellen had het over een zussenrelatie. Maar toen ze de zorgboerderij in Wichmond begon, waar het meisje werd voorgesteld als ‘begeleidster’ in de zorgverlening, kwam er steeds vaker seks aan te pas. Ze gingen samen weekendjes weg, naar Parijs, naar Amsterdam, waar ze voor 1000 euro lingerie aanschaften. Ze sliepen jarenlang in één bed. Ook in Wichmond. Omdat er een kamer te kort was, verklaarde de verdachte. ,,Een kamer te kort?”, vroeg een rechter dinsdag verbaasd. ,,Had u dan niet cliënten te veel?” Er verbleven zo’n zes kinderen permanent in de boerderij en er woonden drie volwassen cliënten. Daarnaast was dag- en weekendopvang voor kinderen met gedragsproblemen .

Gecharmeerd

In de eerste helft van 2018 kwam de 17-jarige K. in de zorgboerderij. Ellen was meteen gecharmeerd van hem. Volgens K. was er vrij snel sprake van seks, voor het eerst in het bos van Wichmond. Hij had speciaal condooms gekocht, vertelde hij, omdat Ellen bang was dat als er sperma bij haar gevonden zou worden, zij voor ontucht kon worden aangeklaagd.

Zelf zei ze vandaag ‘netjes’ met seks gewacht te hebben tot de jongen 18 was. Dat was in juli 2018. Haar zorgboerderij was toen al ter ziele, na een vernietigend inspectierapport en een incident met een volwassen cliënt die haar met een mes te lijf was gegaan. De seksuele relatie tussen Ellen en K. liep nog door tot in 2019, toen een nieuwe hulpverlener van K. erachter kwam en hem dringend adviseerde de ongezonde relatie met de 36-jarige vrouw te beëindigen.

Emotieloos

Ellen R., die de rechtszaak schijnbaar emotieloos bijwoonde, ontkende alle aantijgingen. Ze antwoordde kort op de vragen van de rechter en ging nergens diep op in. Ja, ze had wel seks met K. gehad, gaf ze toe. ,,Dat had ik niet moeten doen, maar dat is nu eenmaal zo gelopen.” Haar advocaat voerde aan dat K. geen kwetsbaar kind was, maar een volwassen man die wel tegen een stootje kon. Waarop de officier aanvoerde dat dit in tegenspraak is met zijn zorgvraag op de zorgboerderij.

Hij eiste behalve een gevangenisstraf ook een verbod op het uitoefenen van een baan als zorgverlener. Hij vindt het terecht dat het jongste slachtoffer een schadevergoeding krijgt van 10.000 euro. De schadeclaim van het oudere slachtoffer was voor de zitting ingetrokken.

‘In de grond trappen’

,,Ik ben erg bedroefd dat ze mij zo de grond in willen trappen”, zei de verdachte in haar laatste woord. ,,Ik ben achteraf veel te betrokken geweest. Ik wilde tot het uiterste gaan met de zorgboerderij, hoewel ik geen opleiding heb. Ik heb mezelf nu beloofd nooit meer iets in de zorg te gaan doen.” Wat haar toekomstplannen waren, wilde ze niet delen met de rechtbank. Ze smeekte de rechter haar geen celstraf op te leggen, omdat zij de zorg voor haar dochtertje en alleenstaande moeder heeft.

De rechtbank doet 26 januari uitspraak.