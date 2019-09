Beau overweegt bank weg te doen: Je mist de dynamiek

Matthijs begon het gesprek met te vragen hoe het nu met Beau gaat: ,,Uitstekend, het gaat goed. Maar ik ben ook heel moe. Het schijnt dat ik drie kinderen heb maar ik heb ze al heel lang niet gezien.” Snel daarna kwam het gesprek op dat andere, dat we allemaal willen weten: waarom toch die bank? Volgens de RTL-presentator kwam dat echt niet zomaar uit de lucht vallen. Hij wilde het ‘anders doen’, verklaarde hij simpel: ,,Ik vroeg me af waarom mensen allemaal aan een tafel zitten. In het buitenland zit iedereen op een bank, of stoel. Maar ik ben er nu achter waarom we dat hier doen. Je mist de dynamiek, je mist dat je met elkaar kunt praten zoals we hier nu doen.”

Zichzelf blijven

Beau blijft vooral zichzelf: ,,Ik wil even vooropstellen dat we het heel erg naar ons zin hebben. Er is een andere man, die doet het op een andere manier. Dat heb ik voor me. Ik ben mezelf. Maar het is lastig om dat met zo’n bankje te doen. Want je hebt aan de ene kant de verwachting van de kijker, die denkt ‘what the fuck’. En aan de andere kant heb je de ambitie van mij om iets anders te gaan doen. Er zijn al zoveel tafels, dat vond ik. Ik dacht: ik ga het anders doen.”



John de Mol, die ook bij DWDD aanwezig was, verklapte Beau ‘best wel heel goed’ te vinden. ,,Maar het te kleine bureautje met de te kleine opening waardoor hij zich doorheen moet worstelen zorgt ervoor dat het programma doods wordt‘’, zei hij.