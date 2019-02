‘Bedankt dijkgraaf, voor het beheren van ons water!’

Onderne­mers willen Intertoys redden, Johan Vlemmix wil zich graag erbij aansluiten: ‘Ik ben een speelgoed­fa­naat’

24 februari EINDHOVEN - De franchisenemers van Intertoys willen de failliete speelgoedwinkelketen redden. Ze hebben daarbij steun van een aantal bekende ondernemers die voorlopig anoniem willen blijven, schrijft De Telegraaf vandaag. Eindhovenaar Johan Vlemmix is niet persoonlijk benaderd, maar geeft aan met alle liefde een bijdrage te leveren om Intertoys te redden. ,,Want er is absoluut een toekomst voor deze keten weggelegd.”