Bedreigde burgemeester Haarlem wil niet bij intocht Sint zijn door zware bewaking

Vier zwaargewon­den door explosie bij Teerkamer in Bergen op Zoom, huizen nog heel de dag zonder stroom

14:55 BERGEN OP ZOOM - Vier personen zijn maandagochtend zwaargewond geraakt op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Daar is een transformatorhuisje ontploft naast restaurant De Teerkamer. De brand in het huisje werd snel geblust. Volgens Enexis zitten 130 klanten momenteel zonder stroom. Het gaat nog heel de dag duren voor die storing verholpen is.