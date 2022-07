Bedrijf van auto die ‘boerenblokkade’ ramde: ‘Het had heel anders kunnen aflopen met onze chauffeur’

,,Wij zien ook al die verhalen dat de foto fake zou zijn, maar die auto is dus echt van ons en dit is dus gebeurd,” zegt woordvoerder Manouk Loonstijn van Spie. ,,Met de chauffeur gaat het goed. En dat is het belangrijkste. Hij is er wonder boven wonder zonder verwondingen vanaf gekomen. Hij is natuurlijk wel een beetje boos want dit had heel anders kunnen aflopen.” Spie wil verder buiten de discussie over boeren en stikstof blijven. ,,Maar dit ging wel echt te ver.”