Beelden opgedoken van inval in huis verdachte van aanslag op De Vries

Gezochte Nederland­se huurmoorde­naar en ‘Tag­hi-handlanger’ aangehou­den in Brazilië

10:01 De door Interpol gezochte en in Nederland veroordeelde Gerel Lusiano Palm (38) is woensdag in Brazilië gearresteerd. Dat melden Braziliaanse en Surinaamse nieuwssites. De landelijke eenheid van de politie laat deze site weten ervan uit te gaan dat de berichtgeving klopt, maar wacht nog op officiële bevestiging. De dertiger uit Nieuwegein ontsnapte in 2017 uit de gevangenis in Suriname en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse justitie ziet Palm als een trouwe handlanger van Ridouan Taghi.