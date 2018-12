Beentjes de lucht in! Carnavaleske kerstversiering baart opzien

De tuin van Mario en Edith Willems is niet opgeleukt met kerstversiering en kleurige lampjes. In plaats daarvan heeft carnavalsvereniging C.S. De Kei de pui van het statige Brabantse pand onderhanden genomen. De ‘leukste en gezelligste’ carnavalsclub van Liessel schuwde een beetje vrouwonvriendelijkheid, zoals een voorbijgangster opmerkt, echter niet.



Prinses Edith is kraamverzorgster en prins Mario is in de woning geboren. Genoeg reden om de juffrouw in kwestie in een ‘bevallige pose’, met de Prins tussen haar benen, aan de muur te spijkeren. ‘Lieve buurtjes, bedankt voor deze ludieke actie om mijn beroep als kraamverzorgende zo in de picture te zetten... geweldig!!!!’, schrijft Edith als reactie op Facebook.



Ondanks het ludieke karakter en bovenstaande opgaaf van redenen, is een buurvrouw minder in haar sas. ,,Ze hadden net zo goed een ooievaar neer kunnen zetten’’, zegt ze tegen Omroep Brabant. Van haar mag het allemaal wat vrouwvriendelijker. ,,Ik heb er best wel moeite mee’’, verzucht ze. ,,De eerste keer dat ik er langsreed, gaf ik bijna een ruk aan mijn stuur. Ik kon mijn ogen bijna niet geloven.’’