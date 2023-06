Beet valse weduwespin kan ernstige gevolgen hebben, spin rukt op in Nederland: ‘Wen er maar aan’

Nabestaan­den van veronge­lukt gezin hoeven geen bloemetje van verdachte na dodelijk ongeval

Bloemen van de verdachte? Daar zitten de nabestaanden van Michelle (36), Rinold (35) en Rinaigela (7), die omkwamen bij een ernstig ongeluk op de Groene Kruisweg in Rotterdam, niet op te wachten. Liever hadden ze de verdachte in de rechtszaal in de ogen willen kijken. ,,Als je meeleeft, dan laat je je gezicht zien.”